Una madre chiede aiuto: “Vivo e lavoro a Bellaria dal 2017, ma non trovo casa: gli affitti sono solo per i vacanzieri”

«Aiutatemi: non trovo casa, gli affitti sono tutti per i vacanzieri». A lanciare l’appello è la 43enne Oksana Shevchenko, residente a Bellaria Igea Marina dal 2017. Nata in Ucraina, la donna ha lavorato 15 anni in ospedale prima di trasferirsi in Italia nell’ottobre del 2015, dove in seguito è divenuta mamma di due bambini che ora frequentano la scuola dell’infanzia. «Non posso contare sull’aiuto dei parenti - racconta Oksana – visto che vivono tutti in Ucraina». La difficoltà con cui fa i conti non è, tuttavia, il lavoro, poiché ha un contratto a tempo indeterminato. Il vero problema per la sua piccola famigliola si chiama affitto.

Il muro di gomma

Ormai in tutta la Riviera, allarga le braccia la donna, chi possiede appartamenti preferisce affittarli ai turisti, anziché a residenti dello stesso comune. D’altronde di trasferirsi nell’entroterra non se ne parla, sia per la mancanza di una patente riconosciuta in Italia, sia per evitare di sradicare i figli dalle piccole certezze su cui fanno affidamento.

Così la 43enne punta l’accento sul contratto di locazione con riscatto dove si prevede che «dopo un certo tempo, l’inquilino che paga l’affitto diventi il proprietario dell’immobile in cui vive». Una pratica snobbata, tanto che negli ultimi anni acquistare casa è diventato difficile «soprattutto per chi – lamenta Oksana - non dispone della liquidità necessaria e si trova dunque costretto a richiedere un mutuo per finalizzare l’acquisto». Ma non è questa l’unica criticità sul tavolo. «Le garanzie sempre più stringenti richieste dagli istituti bancari e gli alti tassi di interesse applicati rendono l’affitto l’unica soluzione per molti per poter disporre di un’abitazione – sintetizza la signora -. In questo contesto l’affitto con riscatto potrebbe essere un’interessante opportunità».

Il sindaco

«Quello della casa, in Riviera, è un problema di grandi proporzioni – commenta il sindaco belligeano, Filippo Giorgetti -. Non a caso è stata varata di recente una legge nazionale che prevede una tracciabilità anche per gli affitti brevi estivi, persino di un solo appartamento, favorendo da un lato trasparenza e legalità e dall’altro riportando al centro il tema degli affitti annuali, anche per le città di costa». L’altro nodo, però, resta quello dell’insolvibilità: ad oggi, osserva il primo cittadino «un eventuale sfratto grava tutto sul proprietario di casa in termini di costi, di tempi e di mancati guadagni». Chi volesse proporre un affitto a Oksana può contattarla al 327.9446589.