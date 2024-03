Un cantiere della Valconca pieno di lavoratori in nero: sospese tre ditte esecutrici

Il NIL Carabinieri di Rimini, con la collaborazione del Nucleo Carabinieri Forestali di Morciano di Romagna, ha rafforzato i controlli nel settore edile, finalizzati alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Un cantiere con 5 lavoratori in nero

In particolare è stato svolto un controllo ispettivo presso un cantiere edile in un comune della Valconca nel quale sono emerse numerose inadempienze relative alla regolare assunzione dei lavoratori dipendenti e violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nello specifico, sono state sospese 3 ditte esecutrici, gestite da imprenditori italiani e stranieri, per aver impiegato 5 lavoratori in nero e senza i dovuti attestati di formazione specifici per il settore edile. È stato, inoltre, adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale anche nei confronti della ditta affidataria dei lavori, la quale ha meramente assunto l’incarico di eseguire i lavori e ha stipulato dei contratti di sub-appalto con le altre imprese esecutrici senza però possedere l’idoneità tecnica necessaria per legge per poter stipulare tali contrattazioni e senza aver redatto la documentazione aziendale necessaria per avere l’affidamento dei lavori. Alla luce di quanto emerso sono stati individuati e sanzionati anche il committente dei lavori e la figura professionale del Coordinatore della Sicurezza, che non hanno verificato che i lavori commissionati fossero affidati a ditte in regola con i requisiti previsti per legge e per la mancata azione di coordinamento e controllo alla corretta applicazione della sicurezza sui luoghi di lavoro.