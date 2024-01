Una pena di 24 anni di carcere per Maximo Aldana De La Cruz. L’uomo di 55 anni, cittadino peruviano che il 19 maggio del 2022 uccise l’ex compagna, la 46enne Noelia Rodriguez, sua connazionale, con 18 coltellate in un appartamento di via Dario Campana a Rimini. I pm avevano chiesto l’ergastolo per lui ma non è arrivato: gli è stato riconosciuto l’aggravante dello stalking ma non quella della crudeltà.