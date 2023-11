Uccide a botte un vigile del fuoco fuori da una discoteca di Rimini, il pm chiede il giudizio immediato per il buttafuori

Il sostituto procuratore Davide Ercolani ha chiesto il giudizio immediato per il buttafuori albanese di 28 anni, Klajdi Mjeshtri. L’addetto alla sicurezza era in finito in carcere dall’11 giugno scorso, da quando uccise a mani nude, pestandolo a sangue, il vigile del fuoco in servizio all’aeroporto di Rimini, Giuseppe Tucci, 34 anni di Foggia. Un pestaggio avvenuto per futili motivi nel vicolo adiacente alla discoteca Frontemare di Miramare.

Per la Procura di Rimini si trattò di omicidio volontario perché secondo le indagini, basate anche sulle testimonianze degli altri buttafuori del locale, Mjeshtri aveva colpito così forte che, dopo un colpo, il vigile del fuoco era già a terra. Nonostante il sangue, nonostante l’evidente stato di Tucci, Mjeshtri non si fermò. Il gip infatti nell’ordinanza confermata dal Tribunale di Bologna lo definisce una persona senza capacità di autocontrollo che agì con «strenua crudeltà».