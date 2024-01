Tutti pazzi per Sinner. Galimberti: “Io lo conosco, vi racconto questo campione”

«Io lo conosco bene». Giorgio Galimberti con la sua Accademia al Queen’s di Cattolica ha seguito passo dopo passo il folgorante avvio di stagione di Jannik Sinner, visto che il campione altoatesino si è allenato a fine 2023 ad Alicante con Luca Nardi, che da pochi mesi si allena proprio nella Galimberti Tennis Academy. Poi il coach riccionese è volato a Melbourne per seguire il talento pesarese nelle qualificazioni degli Australian Open e lì c’è stato un altro contatto con il campionissimo altoatesino che questa mattina (dalle 9.30) giocherà la finalissima del Grande Slam Down-Under contro il russo Daniil Medvedev.

Galimberti, lei ha avuto modo di seguire da vicino Jannik Sinner nelle ultime settimane, ma anche prima visto che è stato uno stretto collaboratore di Corradi Barazzutti quando era Ct della nazionale e da ex Davisman è un profondo conoscitore del movimento azzurro, che idea si è fatto di questo fenomeno?

«Quello che mi ha colpito di più è stato che, nonostante Jannik abbia finito molto tardi la scorsa stagione, tra Finals Atp a Torino e finali di Coppa Davis, si è messo subito a lavorare ad Alicante allenandosi molto duramente. Ed è stata poi una scelta corretta giocare solo gli Australian Open saltando tutti i tornei di preparazione precedenti, aveva capito che essendo arrivato lungo nel finale di stagione del 2023, si doveva solo concentrare sullo Slam e a Melbourne è arrivato in forma strepitosa. E’ stata una scelta vincente. Si è allenato qualche giorno con Luca (Nardi, ndr) ad Alicante, che poi si è fatto male e non abbiamo potuto fare la preparazione. Luca è andato a giocare a Camberra dove ha avuto una piccola ricaduta e negli Australian Open ha giocato bene, siamo incappati in un australiano che ha giocato un ottimo torneo. Sicuramente a Melbourne ha giocato bene ed ora è pronto per la stagione europea».

Il grande momento del tennis italiano come si riflette sull’attività della sua Accademia al Queen’s di Cattolica?

«Sono onesto, in questo momento stiamo vivendo una situazione che non mi sarei mai aspettato. Grazie al grande momento del tennis italiano, ma anche e soprattutto per le nostre capacità imprenditoriali, abbiamo raggiunto numeri record. Siamo arrivati alla saturazione degli spazi, ormai sono rimasti pochissimi posti per i full-time, considerando le nostre dimensioni. Stanno arrivando giocatori dall’Italia e dall’estero, anche dall’India e dall’Indonesia. Il modello tecnico italiano sta tirando molto, è diventato un fenomeno come lo era la Spagna negli anni ’90 e primi 2000. Ora c’è il fenomeno italiano e se saremo capaci di pubblicizzarlo diventeremo sempre più punto di riferimento a livello mondiale. In questo momento nella mia Accademia ci sono 40 giocatori full-time e 50 part-time».

Pensa che Sinner o altri campioni potranno venire ad allenarsi al Queen’s durante la stagione, visto che nella sua Academy c’è uno dei pochissimi campi in erba naturale in Italia?

«Sicuramente quest’anno si è sparsa la voce e avremo dei giocatori importanti ad allenarsi con noi prima di Wimbledon come l’anno scorso. Non so ora chi. Con Simone Vagnozzi (coach di Sinner, ndr) c’è un ottimo rapporto, Alex Vittur (manager di Sinner, ndr) è un mio carissimo amico, dipende dalla scelte logistiche. Inviterò Sinner, questo è sicuro, poi c’è Vagnozzi che è di San Benedetto del Tronto quindi sarebbe per una volta vicino a casa».

Com’è fare il coach in questo straordinario momento per il tennis italiano nel mondo?

«Sono nel circuito da trent’anni, ma ora quando noi italiani camminiamo, come negli Australian Open, veniamo guardato con occhi diversi, con un rispetto superiore rispetto a 20 anni fa. Una situazione che si ripercuote su tutti, anche sulla figura dell’allenatore italiano che viene percepito come di alta fascia, e questo grazie anche alla preparazione di Michelangelo Dell’Edera, tecnico federale genio della formazione. Siamo rispettati tanto, come mai è successo prima».