Trovato morto in Umbria l’uomo scomparso dal primo dicembre a Rimini - Gallery

Era scomparso a Rimini lo scorso primo dicembre, è stato purtroppo trovato morto in Umbria. E’ il tragico epilogo della scomparsa nelle di un uomo di 77 anni di Montefiore Conca di cui non si avevano notizie dal 5 dicembre. La squadra dei vigili del fuoco di Gubbio è intervenuta nella gola del Bottaccione nel comune di Gubbio per il recupero del suo corpo senza vita nel letto di un fiume. L’uomo era stato ritrovato morto dai carabinieri di Scheggia e Pascelupo in prossimità della sua auto. Il corpo è stato recuperato con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale).