Trovate 90 tonnellate di rifiuti industriali: frigoriferi, materiale elettrico e perfino due camion. Tre aziende del Riminese nel mirino della Finanza

In tre terreni di altrettante aziende del riminese c’erano circa 90 tonnellate di rifiuti industriali, alcuni dei quali pericolosi, tutti in stato di abbandono e danneggiati dall’azione degli agenti atmosferici. In circa 7.000 metri quadri di spazi la guardia di Finanza di Rimini, anche grazie al sorvolo in elicottero, ha trovato tra l’altro frigoriferi industriali, apparecchiature elettroniche, due camion e quattro automezzi. Per questo i terreni sono stati sequestrati e tre persone, rappresentanti legali delle aziende, sono state segnalate alla Procura per il deposito incontrollato di rifiuti e per averli gestiti senza autorizzazione, compresa quella per il trasporto. Le tre imprese lavorano nel settore delle costruzioni, degli impianti idraulici e della produzione di impianti elettrici, e sono dunque accusate di aver violato sistematicamente i protocolli ambientali sulla corretta gestione dei rifiuti. Sono state anche avviate le previste procedure per il ripristino, a carico dei trasgressori, dello stato dei luoghi.