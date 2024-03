Treni in Romagna. Ritardi fino a 7 ore sulle lunghe percorrenze per gli allarmi bomba in Puglia

RIMINI. Giornata di passione quella di oggi per pendolari e viaggiatori sulla linea ferroviaria adriatica. A causa degli allarmi bomba del mattino che hanno interessato le stazioni di Trani, Barletta e Bari-Palese che hanno imposto l’intervento delle forze dell’ordine per le attività di verifica e bonifica, si sono registrate cancellazioni parziali, totali e ritardi che hanno interessato a cascata anche la circolazione in Romagna in particolare per i treni a lunga percorrenza con ritardi fino a 7 ore.