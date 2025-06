Travolta dall’auto parcheggiata in pendenza che tentava di fermare: ragazza miracolosamente salva a San Leo

Miracolosamente salva dopo una terribile avventura a lieto fine, col supporto fondamentale di un brigadiere dei Carabinieri. Questa mattina a Ca’ Dolcetti, sul territorio di San Leo, una giovane di 27 anni ha parcheggiato l’auto nel pressi della sua abitazione in un tratto in pendenza, finendo in una scarpata e rimanendo incastrata nella parte posteriore dell’auto. Da verificare la dinamica, ma probabilmente la giovane aveva tentato istintivamente di fermare l’auto quando si è accorta che si muoveva. Sul posto il fidanzato è stato il primo a soccorrerla, quindi i Carabinieri della Stazione di San Leo, supportati in seguito dai sanitari 118 con elisoccorso e Vigili del Fuoco con autogru.. Sono stati momenti di grande emozione e tensione anche per un encomiabile brigadiere dei Carabinieri, che in attesa dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco teneva la mano alla ragazza per rassicurarla. Per fortuna la giovane (portata via in elicottero al Bufalini di Cesena) è rimasta quasi illesa, grazie ad una buona dose di fortuna e ha ringraziato ripetutamente il Carabiniere.