Trasporto rapido da Rimini Fiera a Santarcangelo: protocollo d’intesa per il Metromare e si punta di nuovo a Cattolica

Poco meno di un’ora per attraversare tutta la provincia, dalla “porta a sudest” Cattolica, a quella a nord ovest Santarcangelo di Romagna. Messo in cantiere grazie alle risorse Pnrr il prolungamento fino alla Fiera, il Metromare mette nel mirino due nuove tratte, rispolverando anche, grazie al cambio di giunta a Riccione, il collegamento verso sud.

Da un lato, spiega questa mattina alla stampa l’amministratore unico di Pmr, Stefano Giannini, per il prolungamento a nord oggi società, Comuni di Rimini e Santarcangelo, Provincia siglano un protocollo d’intesa che segna “un impegno concreto” in questa direzione; dall’altro, verso sud, rimane in vigore l’accordo di programma del 2008. E si candidano le due opere al bando del ministero dei Trasporti che dovrebbe essere pubblicato entro l’anno. Con la finalità non solo di potenziare il sistema del Metromare, anche di creare due “hub di mobilità”: a Santarcangelo per la Valmarecchia e a Cattolica per la Valconca. Così che l’intero sistema provinciale abbia “un riferimento costiero forte e la possibilità di interconnettersi” all’entroterra. Per candidarsi al bando, l’opera sarà realizzata esclusivamente con risorse statali, per le due nuove tratte verrà presentato uno studio di fattibilità con una valutazione del percorso migliore e un’analisi costi-benefici. Verso Santarcangelo, circa cinque chilometri dalla Fiera, le opzioni per il tracciato sono due: lungo la ferrovia o lungo la via Emilia; verso Cattolica, ci sarà un incontro con il Comune di Riccione per definire se il percorso resterà parallelo alla ferrovia. Il costo è stimato, in base alla tratta già realizzata, in 10 milioni di euro al chilometro, mentre al momento è complicato dare una tempistica. Tempi certi, invece, dettati dai 60 milioni del Pnrr, per il prolungamento dalla stazione di Rimini alla Fiera: entro l’estate 2026 e “ce la faremo anche se non sarà banale”, assicura Giannini. Entro maggio la ditta appaltatrice presenterà il progetto esecutivo e a giugno scatterà il cantiere che prevede tra l’altro gli attraversamenti del Porto canale e del deviatore Marecchia, oltre al sottopasso alla statale 16. Si lavora al piano di cantierizzazione con incontri settimanali per definire la loro cronologia.

Obiettivo principale del protocollo d’intesa, infatti, è individuare la migliore soluzione tecnica per il prolungamento del Metromare fino a Santarcangelo, sviluppando la documentazione necessaria per ottenere finanziamenti, dal bando ministeriale e non solo, per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera. “Credo che mai come in questa fase storica la provincia di Rimini sia ‘in movimento’ per tutto quello che riguarda il cosiddetto sistema della mobilità – commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - Il protocollo che firmiamo con Santarcangelo segna l’evoluzione del trasporto rapido ‘costiero’ verso un orizzonte provinciale, che dalla linea del mare arrivi al primo entroterra. Santarcangelo è un naturale approdo, così come spero che lo stesso accada per Misano e Cattolica, facendo così di questo sistema la spina dorsale trasversale della provincia di Rimini. Occorre continuare a lavorare affinché, in parallelo al miglioramento del sistema stradale, si creino corridoi di trasporto pubblico efficienti: il metromare è pensato in questa ottica”.

“Gli studi svolti per la redazione del Pums di Santarcangelo hanno rilevato che ogni giorno oltre 1.700 persone arrivano a Santarcangelo da Rimini (35% del totale), mentre quasi 3mila santarcangiolesi raggiungono il Comune capoluogo, quasi metà di chi si sposta fuori città - dichiara la sindaca di Santarcangelo, Alice Parma - alla luce di questi dati, la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico veloce e frequente con una fermata strategica nella zona artigianale di Santarcangelo, che attrae buona parte dei lavoratori in entrata, consentirebbe di sgravare significativamente la via Emilia da una fetta consistente del traffico che la interessa ogni giorno”.

“Il prolungamento verso Santarcangelo rappresenta un collegamento strategico non solo perché risponde alle esigenze di mobilità verso nord offrendo l’opportunità di snellire un asse viario fondamentale come la via Emilia, ma perché consente di aprire un ragionamento più ampio sul trasporto pubblico locale provinciale, proponendo il centro clementino come nuovo snodo dal quale mettere in connessione la Valmarecchia – sottolinea l’assessora alla mobilità del Comune di Rimini Roberta Frisoni - Questo lavoro sull’infrastrutturazione del tpl, tanto verso nord quanto verso la zona sud del territorio provinciale, deve avanzare di pari passo all’ampliamento della rete di percorsi pedonali e ciclabili, proprio nella prospettiva di offrire agli utenti soluzioni integrate per una mobilità pienamente sostenibile”.

“Il prolungamento del Metromare fino a Santarcangelo, peraltro già previsto dagli strumenti urbanistici del Comune, è un intervento assolutamente strategico nel quadro della complessiva revisione del sistema della viabilità provinciale - afferma l’assessore alla pianificazione urbanistica di Santarcangelo, Filippo Sacchetti - arrivare in pochi minuti al centro di Rimini senza dover usare l’auto né consultare l’orario delle corse è la possibilità che serve per scegliere di muoverci in modo più sostenibile, oggi fino a Santarcangelo e in futuro verso gli altri Comuni della Valmarecchia”.