Trasporti, Leonardo Bernardini amministratore unico di Amr

RIMINI. L’assemblea dei soci di AMR - Agenzia Mobilità Romagnola riunitasi in data 14 luglio 2025, ha deliberato la nomina dell’avvocato Leonardo Bernardini quale nuovo Amministratore Unico della società. Bernardini esercita dal 1986 la professione forense come titolare dell’omonimo studio legale, ed è specializzato in diritto amministrativo, con una consolidata esperienza nella consulenza a enti pubblici e società partecipate.

Ha avuto un ruolo di primo piano nella trasformazione del sistema del Trasporto Pubblico Locale (TPL) in provincia di Rimini: per conto dell’ex consorzio TRAM Rimini, ha curato gli aspetti

giuridico-amministrativi che hanno portato alla nascita del soggetto regolatore Agenzia della Mobilità TRAM e del soggetto gestore TRAM Servizi S.p.A.

Successivamente è stato incaricato dalla stessa Agenzia TRAM (ora Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini) come consulente giuridico per l’attuazione dell’intervento denominato T.R.C. –

Trasporto Rapido Costiero, meglio conosciuto come Metro Mare, infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile e integrata della riviera romagnola.

«Assumo con senso di responsabilità e grande motivazione questo incarico. L’obiettivo sarà garantire un sistema di trasporto pubblico sempre più efficiente, sostenibile e rispondente alle

esigenze dei cittadini e dei territori serviti da AMR», ha dichiarato il nuovo Amministratore Unico.