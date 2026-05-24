Tragedia in moto nelle Marche, muore 28enne di Rimini. A dare l’allarme il padre

Tragedia nelle Marche dove un 28enne di Rimini in moto ha perso la vita. Fatale al giovane, Alessandro Cavalli, lo scontro con il guardrail mentre percorreva la statale 73 Bis /Var di Urbino, al km 2,8 all’altezza di Urbino. In seguito all’incidente, avvenuto ieri verso le 12.30, la strada è stata chiusa e riaperta solamente dopo le 16. E a dare l’allarme ai soccorsi sarebbe stato il padre del giovane, anche lui in moto. Nonostante l’intervento del 118, giunto sul posto anche con l’elimedica, per il ragazzo - che viaggiava in sella a una Suzuki 650 - non c’è stato purtroppo nulla da fare.