Tour de France 2024 a Rimini: 1.400 camere solo per gli organizzatori

Parte lunga la volata del Tour de France 2024 in vista dell’arrivo a Rimini del 29 giugno. Dopo le prime ispezioni ieri in Comune si è svolto un vertice tecnico. Il sindaco Sadegholvaad alla fine ha ricordato come solo per l’organizzazione sono necessarie 1.400 camere per un indotto totale che vale decine di milioni di euro.

La città in giallo

Procede la macchina organizzativa di uno degli appuntamenti più attesi del 2024: l’arrivo, il 29 giugno, del Tour de France nella prima tappa della “Grande Boucle”. Ieri mattina in Comune si è tenuta una riunione tecnica che ha fatto seguito ai sopralluoghi delle scorse settimane e che ha visto la partecipazione di Stéphane Boury, ex ciclista e responsabile degli arrivi del Tour de France, del sindaco Jamil Sadegholvaad, dell’assessore alla polizia locale Juri Magrini e dei dirigenti e dei tecnici coinvolti nel gruppo di lavoro istituito dal Comune per il coordinamento e la realizzazione dell’arrivo di una delle più attese gran partenze del tour.

Il tracciato

Mappe alla mano, è stato ripercorso e definito il tracciato che i ciclisti dovranno percorrere prima di “lanciarsi” nella corsa che li porterà a tagliare l’arrivo. Come noto, infatti, per la prima volta il Tour de France partirà dall’Italia e nella tappa inaugurale taglierà il traguardo a Rimini dopo aver attraversato gli Appennini. La carovana gialla prenderà il via il 29 giugno da Firenze per percorrere 205 chilometri e 3.800 metri di dislivello passando gli Appennini per poi transitare dalla Valmarecchia a San Marino e raggiungere l’arrivo sul mare a Rimini. Sempre ieri sono stati condotti alcuni sopralluoghi in città alla presenza dello staff tecnico della corsa.

I monumenti si illuminano di giallo

Per omaggiare questo 2024 storico, Rimini si fa trovare pronta in vista del lancio ufficiale dell’intero tracciato della edizione numero 111 che si terrà a Parigi mercoledì 25 ottobre al Palais des Congres in occasione della conferenza stampa internazionale, alla quale parteciperà anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad insieme alla delegazione istituzionale in rappresentanza dei territori coinvolti nel Grand Départ.

In vista della presentazione ufficiale alla stampa, i monumenti della città di Rimini si accenderanno di giallo per portare fino a Parigi il saluto e il benvenuto della città al Tour del France: Castel Sismondo, fontana dei Quattro Cavalli, Arco d’Augusto e Ponte di Tiberio nelle notti del 23 e 24 ottobre splenderanno dei colori della corsa alla maglia gialla. “Rimini si tinge di giallo – commenta il Sindaco Jamil Sadegholvaad - e entra nel vivo dell’attività di promo-commercializzazione del Tour de France, attività già iniziata nelle scorse settimane e che in occasione della fiera TTG ha registrato molti visitatori nello stand di Visit Rimini che hanno espresso interesse e chiesto informazioni sulle opportunità di soggiorno. Inoltre, la campagna di comunicazione è già partita nei canali di promozione e seguirà una programmazione specifica e mirata. Tutti gli stake holder del territorio si stanno preparando con entusiasmo a questo evento internazionale di primissimo livello, occasione imperdibile per dimostrare al mondo la bellezza, l’accoglienza e l’offerta riminese”.