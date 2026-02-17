Torna Unijunior Romagna: lezioni universitarie per giovanissimi da 8 a 13 anni

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per iscriversi alla III edizione di Unijunior Romagna, il ciclo di lezioni universitarie pensato per le più giovani e i più giovani che da febbraio a maggio porterà giovanissimi dagli 8 ai 13 anni nei Campus dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. L’iniziativa offre l’opportunità di vivere l’Università in prima persona, partecipando a lezioni e laboratori tenuti da docenti dell’Ateneo, progettati appositamente per un pubblico giovane, con linguaggi accessibili, modalità interattive e un approccio curioso e coinvolgente.

Il ciclo di incontri si svolgerà tra febbraio e maggio 2026, con appuntamenti distribuiti nei quattro Campus romagnoli: Campus di Forlì (Teaching Hub, viale Corridoni 20), Campus di Rimini (Complesso Alberti, via Cattaneo 17), Campus di Ravenna (Palazzo Corradini, via Mariani 5), Campus di Cesena (viale Europa 115).

Le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi potranno costruire il proprio percorso scegliendo tra un’ampia varietà di discipline umanistiche, scientifiche e sociali. Ogni partecipante potrà scegliere fino a 6 incontri. Il programma affronta temi che spaziano dalla scienza e tecnologia (robotica, informatica, neuroscienze, genetica, farmacologia, ecologia) alle scienze umane e sociali (psicologia, antropologia, filosofia, etica, economia, diritti umani, migrazioni), fino agli ambiti della sostenibilità, dello sport, delle emozioni, delle lingue e della cittadinanza attiva per affrontare sfide sociali attuali. Un’esperienza unica di apprendimento del sapere che unisce la conoscenza scientifica alla divulgazione.

Unijunior Romagna propone sia lezioni frontali sia laboratori a numero limitato, pensati per stimolare il pensiero critico, la capacità di osservazione, il confronto e la partecipazione attiva. I temi affrontati dialogano con l’attualità e con le esperienze quotidiane delle giovani generazioni: dall’uso delle tecnologie digitali all’impatto ambientale delle nostre scelte, dal funzionamento del corpo umano alle regole della convivenza, fino alle grandi domande etiche e scientifiche che attraversano il mondo contemporaneo.

Si comincia sabato 21 febbraio 2026 a Forlì e si concluderà con una festa finale sabato 16 maggio, presso il Campus di Rimini, momento di restituzione e celebrazione del percorso svolto, pensato come occasione di incontro tra studentesse, studenti, famiglie, docenti universitari e staff di progetto.

Unijunior – conoscere per crescere è un’iniziativa di divulgazione rivolta alle giovani generazioni e rappresenta il primo esempio italiano di Children’s University. Attivo a Bologna dal 2009, il progetto è promosso e organizzato dall’Associazione Culturale Leo Scienza in co-progettazione con l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Unijunior Romagna si inserisce all’interno di una rete più ampia che coinvolge anche altre sedi universitarie della regione Emilia-Romagna e si configura come un ponte tra Università e territorio, aprendo il mondo accademico alle famiglie e rendendo la conoscenza un’esperienza condivisa, accessibile e stimolante.

Per iscrizioni e calendario:

https://www.unijunior.it/romagna/calendario-romagna