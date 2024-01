Taxi, a Rimini in arrivo 14 nuove licenze. Saranno mezzi inclusivi e a basso impatto ambientale

Il Comune di Rimini si prepara a potenziare i taxi in servizio con un provvedimento che porterà a 14 nuove licenze. E nei nei prossimi giorni ci sarà la presentazione agli operatori della bozza del bando. Ieri peraltro, il presidente provinciale di Confcommercio, Gianni Indino, è intervenuto sul tema lamentando una carenza del servizio a fronte di una crescita dei turismo in città. Intanto il Comune ricorda che la bozza di provvedimento segue l’approvazione da parte del Governo del decreto legge il 5 ottobre che ha aperto alla possibilità per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, di incrementare il numero delle licenze non più del 20% rispetto alle licenze già rilasciate. E Palazzo Garampi ha scelto di intraprendere questa strada e rilasciare a titolo oneroso di 14 nuove licenze taxi. Il provvedimento che sarà presentato alle categorie contiene dunque alcuni aspetti specifici del bando, si aggiunge, «che prevede una particolare attenzione al trasporto di persone con disabilità (per il quale è previsto l’utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati) e definendo la tipologia di alimentazione dei veicoli, prevedendo mezzi a basso impatto ambientale (elettrici e non solo), così come previsto dalla riforma». Per il rilascio delle nuove licenze in via sperimentale è previsto un percorso più immediato rispetto al passato: l’atto infatti, una volta condiviso e approvato, sarà trasmesso direttamente all’autorità per la regolamentazione dei trasporti, senza dover dunque coinvolgere la Provincia nella revisione della programmazione del servizio, come precedentemente previsto dalla normativa, precisa infine il Comune.