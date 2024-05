Summit nazionale a Rimini per gli avvocati di strada: “Serve una residenza per gli invisibili”

Dalla parte degli ultimi. Grande successo per il summit degli avvocati di strada, da vent’anni in prima linea per la tutela legale e il sostegno giuridico dei senza dimora.

La sala della Grotta rossa di Rimini ha accolto ieri oltre cento avvocati di strada provenienti da tutta Italia per la tradizionale assemblea annuale. prima volta per la città all’ombra dell’Arco di Augusto che, annunciata nei giorni scorsi, ha intasato le chat dei volontari, in fibrillazione nell’attesa di rivedersi per guardare assieme la strada percorsa e quella che resta da fare.

A colpire, nella mattinata di ieri, non solo l’atmosfera vivace ma soprattutto le rimpatriate foriere di abbracci «e la crescita professionale e umana» che, a detta dei partecipanti, «si innesta ogni volta brillando come un nuovo inizio».

Dare voce agli emarginati

Parola d’ordine «Non esistono cause perse». O meglio: non esistono cause che non valgano la pena di essere affrontate. Un assioma, quest’ultimo, reso possibile dall’impegno di legali e consulenti volontari, che dedicano il tempo libero e le proprie competenze alla difesa di chi è privato di ogni diritto.

A fare il punto sulla sede riminese è il coordinatore e avvocato, Diego Montemaggi che punta l’accento su una quindicina di volontari, tra avvocati, volenterosi e esperti in materia di immigrazione, che dopo l’estate consentiranno di aprire un secondo sportello, lavorando come sempre in modo gratuito, presso la sede Caritas di via Madonna della scala. Cifre alla mano, il 2023 ha visto fronteggiare circa cinquanta situazioni mentre nei primi mesi di quest’anno sono già 21 i casi seguiti, fra nuclei familiari e singoli. Tante le vite al limite dove le nottate sono trascorse in auto e il fiume Marecchia è l’unico specchio d’acqua dove lavarsi nel cuore dell’inverno. «Ancora una grande battaglia, - conferma Montemaggi - nonostante l’impegno di tutti, a partire dalle istituzioni». Quanto al tema più spinoso, resta la mancanza «di una residenza per gli invisibili che costituisce un ostacolo insormontabile per godere di molti diritti». Un fronte, quest’ultimo, «che richiederebbe un’indicazione a livello nazionale per uniformare il modus operandi dei vari Comuni ma soprattutto per garantire sicurezza agli ultimi che popolano i margini delle città».

In soccorso degli alluvionati

Corre su questa frequenza anche la riflessione del fondatore dell’associazione, l’avvocato giuslavorista residente a Bologna, Antonio Mumolo. «È con grande orgoglio che abbiamo deciso di organizzare a Rimini la nostra assemblea nazionale quest’anno – premette -. L’attività principale della nostra associazione è la tutela legale di chi vive in strada, ma quello che facciamo va molto oltre». Quello che è successo un anno fa in Romagna ne è un chiaro esempio. «Quando l’alluvione ha sconvolto queste terre – prosegue Mumolo - ci siamo chiesti cosa potevamo fare nel nostro piccolo. Tanti nostri volontari, con la maglietta d’ordinanza “Non esistono cause perse”, sono andati a spalare il fango nei paesi più colpiti. Subito dopo abbiamo creato una task force di volontari che si sono messi a disposizione per dare orientamento telefonico e consulenza ai 25mila cittadini che erano rimasti senza casa». Grazie a queste attività, come ricorda, sono riusciti a dare supporto a tanti «che avevano perso tutto: un esempio di come con la passione e l’impegno sia possibile ridare la speranza a tante persone in difficoltà».