Studente minorenne minacciato con un coltellino sull’autobus a Rimini, sporta denuncia IL VIDEO

Per la vicenda dello studente delle scuole medie di Viserba aggredito con un coltellino sull’autobus della linea 4, c’è una denuncia. L’episodio avvenuto giovedì sul mezzo pubblico lungo la tratta Viserba-Torre Pedrera e culminato con pesanti minacce ai danni di un ragazzino è stato formalizzato ieri pomeriggio presso gli uffici della Questura di Rimini. Allegato al resoconto anche un breve video che testimonia i minuti di paura vissuti dai ragazzi intenti a rientrare a casa dopo le lezioni del mattino e i toni dell’aggressore. Il fatto. Intorno alle 13.15 sul 4 direzione Torre Pedrera un uomo intorno alla quarantina, italiano e al momento non ancora identificato, ha iniziato senza alcun motivo ad inveire ad alta voce e minacciare pesantemente uno studente - a suo dire colpevole di essersi avvicinato troppo al suo zaino -, brandendo una piccola lama molto vicina al volto del giovane passeggero, rimasto immobile e in silenzio.

Molto coraggio ha dimostrato anche un compagno di scuola del ragazzo coinvolto che, nonostante la concitazione del momento, è riuscito a girare un breve video poi consegnato agli inquirenti. Comprensibile l’apprensione degli studenti presenti sul bus e dei genitori, diversi dei quali durante la giornata di ieri hanno segnalato telefonicamente il fatto agli uffici della Polizia di Stato. Start Romagna interpellata sull’accaduto fa sapere «di essere a totale disposizione delle forze dell’ordine per agevolarle in ogni modo».