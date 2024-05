RIMINI. Stress lavorativo. L’Emilia-Romagna è al terzo posto in Italia e il problema è in aumento, anche se in Romagna sembra essere meno acuto. Unobravo, servizio di psicologia online, ha analizzato un campione di 82mila persone con uno screening sul burnout di 11.500 soggetti. Ne viene fuori che nel primo quadrimestre del 2024 il malessere psicologico legato a problematiche connesse al lavoro è cresciuto in regione del 99,7% con oltre un quarto (28,4%) che si trova ad affrontare problemi connessi al lavoro e ricerca per questo un supporto psicologico.

Il peso delle province

In particolare, a livello provinciale, la maggior parte di coloro che dichiarano di avere problemi di natura psicologica legati alla sfera lavorativa si concentra nella provincia di Bologna con il 35,4%. A seguire Reggio Emilia 19,8%, Modena 15,7%, Parma 7,9%, Ravenna 7%, Forlì-Cesena 6,8%, Rimini 5,8%, Ferrara 5,6% e Piacenza 4%. In base alla popolazione residente il problema prevale un po’ più in Emilia che in Romagna. Sempre a livello regionale sono le donne a subire maggiormente il problema: 69,6%. La fascia di età tra i 25 e i 34 anni rappresenta il 63%, quella fra i 35 e i 44 il 22,7%.

In base ai dati diffusi da Inail in Italia sono oltre 22mila le denunce di malattie professionali legati a disturbi psichici e comportamentali del primo trimestre 2024 con una crescita del 17,9% rispetto allo stesso periodo del 2023.

L’allarme della psicoterapeuta

«La situazione in Emilia-Romagna mostra un quadro preoccupante, che conferma il trend nazionale. Sempre più persone lamentano un malessere psicologico legato al lavoro, che, se non trattato, può portare a sintomi fisici e a condizioni gravi che impattano e interferiscono negativamente sulla vita delle persone, come la sindrome di burnout», spiega la dottoressa Valeria Fiorenza Perris, Psicoterapeuta e Clinical Director di Unobravo. «La sindrome si sviluppa in quattro fasi: entusiasmo e aspettative irrealistiche, stagnazione, frustrazione e apatia. Riconoscerle quanto prima è fondamentale per richiedere, per tempo e prima che la sindrome abbia un grave impatto sulla propria vita, l’intervento e il supporto di uno psicologo o di uno psicoterapeuta, figure che possono aiutare a ristabilire un equilibrio tra la vita privata e quella professionale».