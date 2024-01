Stop al superbonus, la rabbia della madre riminese con tre figli: «Cantiere chiuso, vivo in affitto e pago il mutuo»

Ogni mese paghiamo 1200 euro di mutuo e 500 euro di affitto. Non sappiamo più che fare. Io e mio marito siamo disperati». E’ lo sfogo della signora Michela, 41enne piccola imprenditrice riminese che chiede di restare anonima e che col superbonus ha visto precipitare la sua famiglia in una sorta di «vita sospesa tra quello che doveva essere e quello che, invece, non è più».

Signora Michela, ci spieghi cosa è successo...

«E’ successo che col blocco dei crediti e, soprattutto, con la decisione del governo di cancellare il superbonus, i lavori si sono fermati, non sono più ripartiti, e dai sei mesi viviamo in un incubo»

Murati in casa dalle impalcature?

«Macché. Sarebbe già qualcosa. Viviamo proprio in un’altra casa. In affitto. A Rimini. La stessa che abitiamo da nove anni. E che speravamo di lasciare, lo scorso anno, dopo aver acquistato, un paio d’anni fa, insieme alla famiglia di mia sorella, una villetta bifamiliare a Santarcangelo. E che decidemmo di sistemare con l’uscita del Superbonus».

E invece?

«Invece siamo ancora qui a pagare 500 euro di affitto ogni mese e a sborsare altri 1200 euro mensili di rata del mutuo acceso per acquistare quella che avrebbe dovuto essere, finalmente, la nostra nuova casa».

A che punto sono i lavori?

«L’impresa ha chiuso il cantiere sette mesi fa, a causa del blocco dei crediti. Da allora i lavori sono fermi e i nostri tre figli, di 5, 6 e12 anni, sono costretti a vivere in tre in una stanzetta».

Finora quanti soldi avete dovuto sborsare in più?

«I lavori, completati per un buon 85%, sarebbero dovuti terminare sette mesi fa. Di opere, infatti, ne mancano pochine, in primis gli impianti, soprattutto quelli di riscaldamento, oltre agli infissi. Per cui sommando i 500 euro al mese ai 1200 euro di mutuo, e poi all’imu come seconda casa che dobbiamo pagare sulla villetta e alle mancate detrazioni fiscali in caso di prima casa, possiamo parlare tranquillamente di oltre 12 mila euro».

Come fate a far quadrare i conti?

«Io e mio marito lavoriamo nel settore del commercio online e diciamo che le cose, per fortuna, vanno bene, altrimenti non so come avremmo fatto. Poi ci sono i risparmi, dai quali ogni tanto attingiamo».

Michela, dopo la cancellazione del superbonus da parte del governo, giovedì sono stati bocciati in commissione Finanze anche gli emendamenti che chiedevano una proroga del provvedimento di due mesi, fino al 29 febbraio. Cosa si aspetta adesso dalle Istituzioni?

«Che ci aiutino in qualche modo. Perché in queste condizioni siamo in tanti. A Rimini e provincia sono migliaia le famiglie in difficoltà. Mio marito lunedì scorso, è andato a Bologna, insieme al comitato “esodati del Superbonus”, per chiedere alla Regione di intervenire. Una proposta l’hanno consegnata all’assessore Colla. Speriamo che venga accolta».