Sposarsi a Rimini porta bene: più di 5mila coppie unite in matrimonio da almeno 50 anni

Nozze d’oro, di diamante e addirittura di titanio, ovvero 50, 60 e 70 anni insieme. Sono numerose le coppie longeve unite in matrimonio nella città di Rimini. Il dato curioso emerge della fotografia scattata dall’ultimo report demografico del Comune di Rimini aggiornato al 31 dicembre 2024.

Stando infatti all’analisi statistica sulla popolazione riminese, i matrimoni nella ‘wedding destination’ si contraddistinguono per la loro longevità: sono 5026 quelli che hanno una durata di almeno 50 anni, 1005 quelli che superano i 60 anni dal fatidico ‘sì’ e 17 quelli che hanno oltrepassato la soglia dei 70 anni insieme, incarnando la promessa dell’amore eterno. Un numero molto elevato, in crescita rispetto all’anno precedente.

In generale, il numero dei matrimoni celebrati a Rimini (sia con sposi residenti che non residenti) registra 395 matrimoni (21 in meno rispetto al 2023) Di questi, 263 sono matrimoni civili, in diminuzione di 28, mentre 132 sono matrimoni religiosi, che segnano un lieve incremento di 7. A Rimini, i matrimoni celebrati con sposi non residenti sono 62, registrando un aumento di 6 rispetto all’anno precedente, mentre ammontano a 332 (-26) quelli con sposi residenti. Le coppie con entrambi gli sposi di cittadinanza italiana sono 239, con una diminuzione di 23. Sono invece 18 (+12) i matrimoni tra coppie straniere residenti, mentre 75 (-5) sono quelli con cittadinanza mista tra sposi residenti. Sono state registrate 18 nuove unioni civili, 6 in più rispetto al 2023.

L’età media degli sposi è di 39,52 anni per le donne e 43,17 anni per gli uomini.