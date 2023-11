Spiagge: lettera di infrazione della Ue all’Italia. Salvini: “Pronti a rispondere”. Mare Libero: “Politici vergognatevi”

La lettera della Commissione Ue, contenente il parere motivato dell’esecutivo europeo sul dossier delle concessioni dei Balneari, è stata inviata a Roma. L’invio della missiva sancisce un passo avanti nella procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato adeguamento alla direttiva Bolkenstein. Il titolo della missiva - Concessioni balneari in Italia - Violazione della Direttiva e dei Trattati in funzione dell’Ue - con il parere motivato dell’esecutivo europeo è visibile nella pagina web della Commissione che contiene e aggiorna gli atti relativi alle procedure di infrazioni aperta. La data riportata è quella odierna. Contrariamente a quanto accade di prassi, tuttavia, la lettera non è stata indicata nel comunicato stampa comunitario che, il giovedì, da’ gli ultimi aggiornamenti sulle procedura. Di conseguenza, al momento, la lettura del parere motivato non è disponibile. Uno Stato membro, una volta che riceve il parere motivato della Commissione su un caso specifico, ha due mesi di tempo per rispondere e adeguarsi alle norme Ue. “Abbiamo inviato un parere motivato” sulle concessioni balneari italiane e questo “dà ora al governo italiano due mesi per fornire risposte e allora decideremo sui prossimi passi. La nostra preferenza è sempre di trovare un accordo con gli Stati membri, piuttosto che andare in giudizio. E’ un parere motivato e non pregiudica le trattative continue che avremo con le autorità italiane”, ha detto una portavoce della Commissione Ue nell’incontro quotidiano con la stampa in merito alla lettera inviata”. “Non abbiamo ritardato il parere motivato. Nell’inviare la lettera abbiamo fatto quanto previsto per far avanzare la procedura di infrazione e, ribadiamo, ciò non pregiudica la trattativa” con il Paese membro, ha spiegato la portavoce della Commissione Ue replicando a chi, al briefing con la stampa, gli chiedeva perché Bruxelles abbia atteso diversi mesi per muoversi, nonostante dall’Italia, dopo l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il commissario Ue Thierry Breton, non siano stati fatti passi avanti per l’adeguamento alla Bolkenstein.

Salvini: “Pronti a rispondere alla Commissione”. “Siamo pronti a dare risposte immediate alla Commissione europea sul tema balneari. Stiamo già lavorando da mesi nella direzione auspicata dalla Commissione, per dare un quadro certo alle amministrazioni territoriali e agli operatori economici. Il tavolo consultivo istituito presso la Presidenza del Consiglio ha attestato sulla base dei dati disponibili - dopo gli approfondimenti del Mit - che solo il 33% della risorsa è occupata, per cui non possiamo parlare di una risorsa scarsa”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini. Il deputato Andrea Gnassi: “Sulle concessioni altro bluff del governo, che affossa il turismo balneare”. “Altro bluff del governo e di Salvini sulle concessioni balneari. La procedura d‘infrazione dell’Europa chiarisce l‘ennesimo tentativo di aggirare la questione da parte del Governo italiano. Dopo una procedura d’infrazione europea e una sentenza definitiva del Consiglio di Stato la questione Bolkestein andava affrontata e risolta. Emanando i decreti attuativi della legge sulla concorrenza e individuando i criteri per la definizione dei bandi. Al contrario, il governo ha persino ventilato l’insostenibile e surreale ipotesi di proporre all’Europa di mettere a bando nuove concessioni per coste, aree marine e spiagge libere. Pensando di lucrare consenso, in realtà il governo affossa e lascia un intero comparto, quello del turismo balneare, senza prospettive e certezze, senza norme che indirizzino verso la riqualificazione ambientale e progetti integrati e di riqualificazione delle coste e delle spiagge sostenendo la programmazione dei territori che vanno in quella direzione. Si piccona un settore nevralgico dell’economia italiana, il turismo. E si apriranno contenziosi legali sulle concessioni già dal 1° gennaio del 2024 creando un caos ingovernabile per comuni e regioni ed esponendo questi a contenziosi legali” così il deputato del Partito Democratico Andrea Gnassi dopo le nuove contestazioni della Commissione Europea.

La reazione del Conamal. “La politica italiana - scrive in una nota Roberto Biagini, ex assessore del Comune di Rimini ora componente del Coordinamento Nazionale Mare Libero - si è di nuovo messa in ridicolo nei confronti delle istituzioni comunitarie. Sarebbe nulla se le eventuali sanzioni le pagassero di tasca loro i politicanti, nazionali, regionali e comunali di tutti gli schieramenti a busta paga politica della lobby dei balneari che hanno portato a questa situazione. Il problema è che se la procedura d’infrazione arrivasse sino in fondo le sanzioni colpirebbero lo Stato membro Italia e quindi noi tutti e non coloro, insieme ai loro protettori, che si ritengono padroni della spiaggia, dei beni comuni di tutti noi, solo perchè la politica corrotta gli ha permesso di arrogarsi tale titolo. Continuate pure a promettergli proroghe, indennizzi non dovuti, estensioni delle concessioni a scapito delle spiagge libere, solo per avere voti e ombrelloni gratis d’estate. Fate pure e ... VERGOGNATEVI”