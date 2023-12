“Sono un’agente dei servizi segreti” e soffia 180mila euro ad albergatore riminese: donna accusata di truffa

Una donna torinese di 52 anni si è fatta consegnare preziosi per un valore di decine di migliaia di euro da un albergatore riminese, con una storia tra le più incredibili trattate dal tribunale di Rimini, dove la donna è seduta sul banco degli imputati per rispondere dell’accusa di truffa aggravata. Correva l’anno 2017, più esattamente il mese di settembre, quando questa truffatrice dalla fervida fantasia e con arte recitativa, approfittando della decennale conoscenza con la vittima (andava nel suo albergo con i genitori fin da bambina e al momento alloggiava in un loro immobile), lo informava che «suo genero è coinvolto in una importante inchiesta su un traffico internazionale di droga, e a breve sarebbe stato arrestato».

