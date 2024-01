Sigep, camere a peso d’oro ma alberghi tutti pieni a Rimini

Alberghi sold out durante il Sigep. Nonostante i prezzi. Alti. Superiori a quelli dello scorso anno. «Sì, è vero, c’è stato un aumento - conferma Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera -, tutto, comunque, nell’ambito del dato inflattivo. Che dimostra, però, quanto sia determinante per l’economia riminese il turismo e, soprattutto, la destagionalizzazione dell’offerta».

In meno di un mese, infatti, la capitale italiana delle vacanze si è imposta, per ben due volte, come località balneare da tutto esaurito e dai lauti guadagni. E’ stato così a Capodanno, è stato così durante il Salone internazionale del gelateria. «Per salutare l’anno nuovo abbiamo avuto un riempimento camere superiore al 90% - sottolinea Carasso -. E la stessa cosa è avvenuta col Sigep, su un totale di 480-500 alberghi, tra 3 e 4 stelle, aperti. Ma, attenzione, qui va fatta un’attenta analisi della clientela».

Se, infatti, per brindare al 2024 è arrivato in città un turista giovane, familiare, o, anche se in minima parte, amante della cultura, col Sigep il profilo degli arrivi è cambiato. Radicalmente.

Spiega Carasso: «Essendo un evento fieristico, a muoversi sono stati i business profile. Turisti professionali, e per questo motivo medio-alto spendenti. Basti vedere il costo delle camere: 100 euro per una stanza 3 stelle e 130 euro per una 4 stelle. Occupate, principalmente, da una sola persona».

Facciamo i conti

«Se consideriamo che ogni hotel è dotato mediamente di 40, 50 stanze - osserva il manager riminese -, che ogni cliente si è fermato per tre notti, i visitatori, per 5 notti, gli espositori, che gli alberghi aperti sono stati quasi 500, e che il prezzo medio si aggirava intorno ai 100 euro circa a camera al giorno, è facile comprendere quanto l’evento abbia mosso in termini di fatturato alberghiero: parliamo di milioni di euro naturalmente, senza considerare poi tutto l’indotto, dai ristoranti ai mezzi pubblici, bus e taxi, fino ai negozi e ai locali. E diciamolo, anche con soddisfazione. Finalmente, non abbiamo sentito parlare di prezzi bassi, stracciati, che tanto danno d’immagine provocano al settore. E che speriamo di non veder riproposti la prossima estate».

“We are the champions“

Una bella boccata d’ossigeno, insomma, per la città. In termini di liquidità. E di visibilità mondiale. «Non dimentichiamo che sono arrivati da tutti i Paesi: dall’Europa, agli Stati Uniti, fino all’Arabia».

Per questo Carasso lancia un monito. «Rimini sta crescendo tantissimo, in tutti gli aspetti. Per questo è fondamentale che gli operatori economici, come sta avvenendo con la ristrutturazione degli hotel, facciano un passo in avanti ulteriore, nel miglioramento dell’offerta».

Qualcosa, del resto, sembra stia davvero cambiando, almeno nella consapevolezza generale. Un esempio arriva dalla gestione del traffico veicolare durante la quattro giorni Sigep. «Nonostante la viabilità sia andata in tilt in alcuni momenti della giornata, nell’orario di punta in particolare, dalle 9 alle 11 e intorno alle 18, 19 - chiosa Carasso -, rispetto agli anni precedenti è andata decisamente meglio. E questo grazie al lavoro di tutti: taxisti, autisti di bus, son state potenziate le corse, ma anche all’introduzione di treni speciali e di nuove fermate alla stazione Fiera. Ma soprattutto grazie all’impegno dei vigili urbani, che hanno lavorato sodo nel regolamentare il flusso delle auto».