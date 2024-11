“Il Governo fa la sua parte in tema di sicurezza”. Per il prossimo mese di dicembre 2024, secondo quanto appreso dal sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, arrivano in Romagna 36 rinforzi per le Questure e per altre specialità (17 unità in provincia Forlì-Cesena, 13 in provincia di Rimini e 6 in provincia di Ravenna).

Ne dà notizia il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.