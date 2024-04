Sicurezza a Riccione, il piano del Comune per blindare il centro va avanti. Nuovo incontro con l’Ausl

Nessuna marcia indietro sul progetto di blindatura del centro di Riccione. Il discorso sulla sicurezza dell’area pedonale, annunciato di recente dall’Amministrazione all’indomani di alcune spaccate, va infatti avanti tanto che il piano operativo prevede anche lunedì 29 aprile 2024 un nuovo incontro con l’Ausl per pianificare gli aspetti relativi alle modalità di chiusura dei varchi. Ci sono infatti aspetti inerenti al passaggio dei mezzi di soccorso che vanno delineati e il summit odierno servirà proprio a definire un percorso condiviso per fare in modo che l’esigenza di sbarrare gli accessi ai veicoli non ostacoli quelli di 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Come spiegato dalla sindaca Daniela Angelini, quindi, il progetto per bloccare gli accessi alla zona di viale Ceccarini e strade limitrofe contro gli episodi di criminalità resta quindi una priorità. E oltre al tema della chiusura dei varchi, tra le misure messe in campo ci sarà anche quella del potenziamento della videosorveglianza. Le telecamere aumenteranno, anche se non si ricorrerà alle risorse di bandi ministeriali degli anni passati, 2022 e 2023, scelta che il Comune ha fatto per esigenze di bilancio. Le risorse ereditate post commissariamento infatti non erano sufficienti per supportare economicamente un progetto di ampio respiro; inoltre la partecipazione a quei bandi avrebbe pregiudicato la possibilità di presentarne altri più adeguati alle esigenze della città, intercettando linee di finanziamento maggiori.