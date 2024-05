Si imbarca con 20 pietre in auto: riminese fermato in Sardegna

Niente formaggi o pane carasau, il ricordo della Sardegna che un turista riminese voleva portare con sè nel bagagliaio dell’auto era un sacco pieno di sassi. L’uomo era in partenza sabato scorso dal porto di Olbia alla volta di Livorno, da dove poi sarebbe tornato in Romagna, ma i controlli degli addetti alla sicurezza dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna hanno rilevato una possibile infrazione, decidendo di segnalare l’accaduto alla sezione territoriale dell’Agenzia delle dogane per innescare le attività di ufficio: una ventina i sassi - tutti di grosse dimensioni - prelevati dal turista riminese durante il soggiorno sull’isola. Il sospetto è che non si tratti di normali pietre: non si esclude, infatti, che esse siano state sottratte da siti archeologici. D’altronde uno dei tesori più preziosi della Sardegna è rappresentato proprio dai nuraghi, le antichissime strutture in pietra che sono anche riconosciute come patrimonio Unesco. Ma anche se si trattasse di sassi tolti a qualche area naturale, magari da una delle zone montuose protette della regione, il turista collezionista di pietre rischierebbe una multa salata. L’ipotesi dell’Autorità portuale è confortata anche dal fatto che il trafugamento di pietre dall’isola è in realtà una pratica purtroppo frequente: l’ultima volta è capitato solo un paio di settimane fa, e in quel caso i sassi che due turisti toscani avrebbero voluto portare a casa provenivano dal sito di Fordongianus.