Sfruttamento sessuale dei minori online: 34 arresti in tutta Italia, perquisizioni a Rimini e Ravenna

Sono state effettuate perquisizioni anche a Rimini e Ravenna all’interno dell’operazione nazionale contro lo sfruttamento sessuale dei minori online: 34 persone arrestate. Il blitz, condotto dalla polizia, è stato coordinato dalla procura di Catania. “Si tratta di una tra le più vaste azioni compiute ad oggi in Italia”, evidenziano dalla Polizia di Stato. Oltre 500 agenti di polizia postale hanno eseguito oltre cento perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati. L’operazione è stata denominata ‘Hello’ e l’impiego di oltre 500 agenti in 56 città italiane, con 115 perquisizioni domiciliari ed informatiche. Le accuse per i 34 sono di detenzione di ingente materiale pedopornografico e sono scattate dopo il sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Il blitz è stato condotto dagli investigatori della Polizia di Stato del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania, con la collaborazione del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) della polizia postale. La lunga e complessa indagine, attraverso un’attività sotto copertura svolta dagli agenti su una nota piattaforma di messaggistica istantanea, ha consentito di individuare diversi gruppi dediti allo scambio di materiale pornografico minorile, con bambini abusati in età infantile ed episodi di zooerastia (reati sessuali con animali) con vittime minori. L’identificazione degli utenti che scambiavano immagini e video di pornografia minorile ha richiesto un lungo lavoro di approfondimento e complesse analisi tecniche che hanno consentito di superare le barriere dell’anonimato in rete, anche con approfondimenti investigativi all’estero disposti dalla Procura.