Sentono urla di aiuto in Val Conca, scatta l’allarme, ma dopo 4 ore di ricerche il Soccorso alpino non trova nessuno

Qualcuno ha udito richieste di aiuto e sono scattate le ricerche. E’ accaduto domenica 12 maggio 2024 quando, verso le 16:40, la stazione monte Falco è stata attivata dalla centrale operativa del 118 per intervenire in località Fratte di Sassofeltrio in Val Conca, nel Riminese. La chiamata alla centrale è stata data da alcuni passanti a seguito di grida d’aiuto. Sul luogo sono giunti, e si sono preparati alla ricerca, i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Emilia Romagna, i carabinieri e l’ambulanza del 118: i tecnici per 4 ore hanno battuto la zona alla ricerca di ignoti in difficoltà ma nessuno è stato ritrovato.