Selva di boe e blocchi di cemento in mare, i bagnini: ecco quanto ci mettiamo ad adeguarci

Selva di boe e cemento in mare, i bagnini si attrezzano. Tra i primi a farsi trovare preparato, con tutto l’occorrente richiesto dall’ordinanza, c’è il titolare dello stabilimento 6 di Rimini, Alan Iaci. Un dejà vu, in realtà, come un incubo ad occhi aperti, visto che Iaci ha dovuto ricomprare le boe «che non si trovano sugli scaffali dei supermercati», dopo un furto subito da ignoti nei giorni scorsi. Contattato, non sa se definirsi sollevato o dubbioso, in attesa delle conseguenze dettate da direttive senza precedenti.

In attesa dei materiali

Fiato sospeso, dunque, per l’ordinanza sulla sicurezza dei bagnanti 2024, emanata una decina di giorni fa, con nuove misure da introdurre entro la giornata di ieri. A far scalpore, visti i tempi ristretti per la sua esecuzione, è l’obbligo di posizionare a 50 metri dalla riva, distanti 25 metri l’una dall’altra, le boe per la segnalazione della fine delle acque sicure (1,30 metri) da ancorare, una alla volta, a mastodontici blocchi di cemento. Nel giorno della scadenza per organizzare una nuova cartolina dell’Adriatico, il presidente provinciale di Confesercenti balneari e del Consorzio bagnini Rimini sud, Fabrizio Pagliarani riconosce che se un drone sorvolasse la Riviera non rileverebbe alcuna novità visto che molte delle attrezzature richieste, come le boe, sebbene ordinate alla Cooperativa dei pescatori di Rimini, non sono ancora giunte a destinazione. «Senza contare che si cercherà di allestirle all’unisono e con una scansione, per quanto possibile, armonica tra uno stabilimento e l’altro».

Attrezzature della discordia

Ma non è tutto. Tra le voci da spuntare non mancano solo le boe ma anche qualche megafono che, salvo imprevisti, dovrebbe arrivare in settimana. «Ci teniamo a rispettare l’ordinanza, - sottolinea Pagliarani - restano solo perplessità e dubbi su come comportarsi se un turista dovesse inciampare nei pesi insabbiati o ferirsi con le conchiglie che incrosteranno le boe».

Confronto con altri lidi

Tramite legali, nel frattempo, i bagnini hanno dato una sbirciata alle ordinanze valide nei Comuni, dove il mare è subito più profondo dell’Adriatico. Dalle indagini condotte sarebbe emerso che, nonostante rischi maggiori rispetto alle acque di balneazione romagnole - che non a caso attirano famiglie, anziani e persone con disabilità - altrove vige solo l’obbligo del classico cartello per segnalare le acque sicure, non una selva di boe che, in caso di emergenza, potrebbero ostacolare persino il moscone di salvataggio.

«Non cerchiamo polemiche – precisa ancora il presidente Pagliarani -: solo chiarezza dopo 180 anni in cui le cose sono andate diversamente, nel rispetto e nella piena conoscenza del nostro fondale».

Stessa frequenza di pensiero per Mauro Vanni, presidente della Cooperativa bagnini Rimini sud e di Confartigianato balneari. «Servirà ancora qualche settimana – fa sapere - per racimolare il materiale, dalle cime sino ai pesi morti per ancorare le boe, adeguandosi così all’ordinanza».