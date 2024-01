Scuola. L’Emilia-Romagna ha perso 52mila alunni in sei anni. Classi a rischio in montagna

BOLOGNA. L’inverno demografico in Emilia-Romagna mette a rischio “già da ora” le scuole nelle piccole realtà, soprattutto in montagna e nelle aree interne. A rilanciare l’allarme è l’Ufficio scolastico regionale, in un documento pubblicato nelle settimane scorse in cui traccia lo scenario dei prossimi sei anni e indica come possibile soluzione l’investimento sulle pluriclassi (mettendo cioè insieme bambini di età diverse), stringendo patti educativi con le comunità di riferimento. Ad oggi, segnala l’Usr, a livello nazionale sono un’esperienza “residuale”. Ma in Emilia-Romagna negli ultimi sono aumentate, passando dalle 148 del 2016 alle 161 del 2023. Una crescita che potrebbe dunque aumentare, vista l’intenzione dell’Usr di “sensibilizzare” sulla loro importanza a fronte del deciso calo demografico in corso e previsto in futuro. Tra l’anno scolastico 2022-2023 e il 2027-2028 in Emilia-Romagna si stima una riduzione complessiva di oltre 52.000 alunni: 3.920 alle scuole superiori, 16.365 alle medie, 26.525 alle elementari (-14%) e 5.541 alle materne. In Emilia-Romagna, del resto, dopo il picco di nuovi nati toccato nel 2009 (42.271 bambini), nel 2022 si è raggiunto il minimo storico con 29.615 neonati. In sostanza, un bambino in meno su tre dopo 14 anni. La crisi demografica in Emilia-Romagna, segnala ancora l’Usr, “è assai rilevante nelle zone collinari e montane, e sta già producendo, e produrrà ancor più nel breve, effetti sulla possibilità di proseguimento del servizio scolastico nelle modalità attuali”. Anche per questo, sostiene il provveditorato regionale, “il trasporto scolastico diverrà leva sostanziale per continuare ad assicurare il diritto allo studio, ferma la difficoltà a ipotizzare un defatigante pendolarismo per le classi di età della scuola dell’infanzia e primaria”.

Anche l’alluvione del maggio scorso in Romagna potrebbe aggravare il problema. “Le numerose frane che hanno colpito il territorio collinare- cita infatti l’Usr- hanno prodotto effetti assai negativi sulle attività lavorative, portando alla perdita di numerosi posti di lavoro. Ragionevole temere che questi elementi costituiscano ulteriore acceleratore della crisi demografica, incrementando migrazioni interne verso aree urbane”. Nel tentativo di contrastare il calo di studenti, mette però in guardia l’Usr dell’Emilia-Romagna, “è frequente incorrere in errori. Tale è l’attardarsi (anche destando clamore mediatico) nella ricerca di ‘sponde’ o nell’esercizio di ‘pressioni’ volte a mantenere attivi servizi scolastici sempre più svuotati dell’elemento centrale: gli allievi. È una strada senza sbocchi, che distoglie risorse e ritarda decisioni lungimiranti”. Allo stesso modo, è “errato all’opposto arrendersi inerti, in attesa di ciò che si valuta ineluttabile”. E’ invece “necessario ipotizzare prima possibile modalità organizzative innovative del servizio scolastico, perché non sarà possibile mutare gli effetti di questo inverno demografico prima di diversi lustri, bene che vada. E’ necessario dunque farvi fronte con coraggiosa lungimiranza”. Di conseguenza, visto che “già ora, e ancor più nel volgere di breve tempo, in molte aree del Paese rischiano di venire meno anche le condizioni per il mantenimento del servizio scolastico, almeno così come ora organizzato”, secondo l’Usr dell’Emilia-Romagna occorre un “ripensamento dell’attuale organizzazione scolastica”, analizzando le “condizioni per il mantenimento di ‘piccole scuole’ in comunità demograficamente impoverite, eppure ricche in termini di socialità praticata”.

Secondo l’Usr dell’Emilia-Romagna sarebbe dunque utile il “mantenimento di presìdi di scuola primaria in piccoli plessi diffusi, in territori con presenza minima di studenti, ove necessario con pluriclassi”, di cui vanno riconosciute le “potenzialità pedagogiche, in cui le diversità divengono valore educativo praticato”. Allo stesso tempo è necessaria una “formazione iniziale e permanente, specifica e dedicata, per gli insegnanti delle ‘piccole scuole’, in special modo delle pluriclassi”, sia sul fronte della didattica innovativa sia per quanto riguarda l’utilizzo dei nuovi strumenti informatici. Le pluriclassi, sostiene il provveditorato regionale, dovrebbero vedere “un docente in team con un educatore professionale, alternando momenti di insegnamento in presenza, in loco, ad altri a distanza, con gruppi di apprendimento di altri plessi scolastici. L’ambiente fisico delle piccole scuole occorre perciò sia pensato con particolarissima cura e configurato, quanto più possibile, come ambiente di apprendimento anche digitale-analogico”. Puntando sulle pluriclassi, continua l’Usr, occorre in parallelo spingere anche per stringere “patti educativi di comunità” nelle piccole realtà e arrivare a costruire dei veri e propri “cluster di scuole”, cioè reti fra gli istituti del territorio “per favorire la tenuta delle molteplici esperienze scolastiche, rispetto alle debolezze intrinseche della frantumazione in numerosi piccolissimi campanili”. L’esempio da seguire, indica il provveditorato, viene dalle esperienze di scuole rurali e di montagna in Francia, Austria, Germania e Svizzera. Per questo l’Usr emiliano-romagnolo spera di “ricevere da personale scolastico e stakeholder suggerimenti, proposte, integrazioni e correttivi”.