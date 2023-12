Scomparso il giorno di Natale, proseguono le ricerche a San Giovanni in Marignano

Anche la seconda notte è passata e purtroppo non sono arrivate buone notizie dalle ricerche di Giovanni Pangrazi, con l’87enne di San Giovanni in Marignano che risulta ancora disperso. Da questa mattina alle 7 sono riprese le ricerche dell’anziano scomparso il giorno di Natale dopo il pranzo con i parenti. Si era fatto accompagnare al circolo, poi si sono perse le sue tracce. Parenti, amici, volontari e forze dell’ordine hanno ripercorso in lungo e in largo le strade che Giovanni era solito frequentare, senza però alcun risultato. Era solito andare a passeggiare anche nelle vicinanze del fiume Ventena, luogo in cui si è concentrata maggiormente l’attenzione dei ricercatori. Al momento della scomparsa l’anziano indossava un giubbotto grigio scuro, pantaloni blu, una coppola e scarpe sportive. Se vi capitasse di vederlo è importante contattare subito i Carabinieri al 112. E’ a pieno regime l’impegno della Stazione Mobile che resta fissa in Piazza Silvagni a San Giovanni. Sono al lavoro Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ma anche di numerosissimi cittadini che collaborano nelle ricerche con grande dedizione.