Scomparso il giorno di Natale a San Giovanni in Marignano: “Aiutateci a ritrovare Giovanni”

Scomparso il giorno di Natale un uomo di 87 anni, Giovanni Pangrazi. L’anziano residente nel Comune di San Giovanni in Marignano, ha fatto perdere le sue tracce il giorno di Natale. I familiari hanno lanciato un appello, diffuso anche dalle pagine social del Comune: “Attenzione: da Natale non fa ritorno a casa il signor Giovanni Pangrazi. Indossa un giubbotto grigio scuro, pantaloni blu, una coppola e scarpe sportive. Le forze dell’ordine sono allertate e sono attivate fin da ieri per ricercarlo. Se vi capitasse di vederlo è importante che si contattino i Carabinieri al 112. Un ringraziamento a tutte le forze dell’ordine e i volontari che fin da ieri si sono messi in moto per le ricerche”. Ricerche in corso da parte di Vigili del fuoco e volontari.