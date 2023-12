Scivola nel fiume e muore assiderato, così sarebbe morto il 75enne di Rimini trovato senza vita a Gubbio

Ha tentato disperatamente di risalire dal burrone in cui era scivolato. Per farlo si è sfilato la cintura dei pantaloni che ha assicurato ai rovi. Poi le forze lo hanno lasciato e per lui è stato l’inizio della fine. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Walther Zanaroli, pensionato 75enne ufficialmente residente a Montefiore Conca e scomparso da inizio mese, il cui corpo è stato recuperato ieri nel greto del torrente Camignano a Gubbio (Perugia). L’inchiesta fino al ritrovamento affidata al sostituto procuratore Davide Ercolani, ora per competenza è stata trasmessa alla Procura di Perugia.