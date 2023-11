Migliaia di persone sono scese in piazza in tutti i capoluoghi della Romagna - da Rimini a Ravenna, Cesena, Forlì e Imola- dove da poco ha preso il via la manifestazione promossa dalla Cgil e dalla Uil per lo sciopero indetto contro la manovra.

Lo sciopero è “a sostegno di un’altra politica economia sociale e contrattuale, che non solo è possibile, ma necessaria e urgente. Per alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro ai giovani”.