Schianto in A 14, morto consulente aziendale riccionese

Si chiamava Paolo Bertozzi, aveva 61 anni, abitava a Riccione, era un libero professionista specializzato in consulenze aziendali, l’automobilista alla guida della Land Rover morto venerdì sera in un incidente stradale.

Lo schianto è avvenuto al chilometro 142, corsia sud dell’A14, tra i caselli di Riccione e Cattolica, all’altezza del Marco Simoncelli Word Circuit.

Bertozzi è morto sul colpo: quando il rianimatore a bordo dell’automedicalizzata gli ha potuto portare soccorso, per lui purtroppo non c’era già più niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto avvenuto una manciata prima di minuti delle 20 tra il suo Freelander e il new jersey alla sinistra della corsia di sorpasso. La Land Rover, senza più controllo, è rimbalzata verso il centro della carreggiata e, stando alle testimonianze fornite dagli altri automobilisti coinvolti, per loro sarebbe stato pressoché impossibile evitarlo.

L’ora di punta del venerdì sera, non ha giocato purtroppo a suo favore. Ben quattro i veicoli che lo seguivano a distanza relativamente breve e che gli sono piombati addosso in rapida successione. La prima a colpirlo è stata un’Audi A6. L’impatto ha fatto mettere la Land Rover di traverso e anche gli altri mezzi l’hanno urtata.

Tutti gli altri automobilisti che sono rimasti coinvolti nello schianto, se la sono cavata con ferite lievi se si pensa al bilancio finale della carambola. Ora spetta alla Polizia dell’Autostrada di Forlì che ha eseguito i rilievi, capire se nella condotta di qualcuno degli automobilisti coinvolti, può essere ravvisata qualche violazione di legge.

La ricostruzione avrebbe ancora dei punti da chiarire. Per questo la salma, composta all’obitorio dell’ospedale Ceccarini di Riccione, è ancora a disposizione della magistratura. Solamente domani il pubblico ministero di turno Davide Ercolani deciderà se far eseguire l’autopsia.