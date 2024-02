Santarcangelo, si spaccia per venditore di abbonamenti telefonici: la titolare si sposta e lui ruba l’incasso del negozio

Lascia incustodita per un istante la borsa sotto al banco della sua attività di alimentari e l’incasso prende il volo. è successo mercoledì in pieno centro a Santarcangelo.

Il sopralluogo

Sono le 14,30 e la signora sta finendo gli ultimi lavori: il mercoledì pomeriggio è chiusa per turno. Con lei ci sono anche due collaboratrici che l’aiutano nelle pulizie. All’improvviso attraversa l’uscio un signore di mezza età che chiede se c’è ancora la possibilità di fare acquisti. La titolare gli dice che sta chiudendo e può offrirgli solo poche cose non ancora ritirate. Il cliente accetta, ringrazia, quindi prende il portafoglio e paga. La commerciante ha già chiuso la cassa e deve andare a prendere i soldi per il resto nel retrobottega. Finita l’operazione saluta il cliente che intanto accenna ad avviarsi all’uscita e appoggia la borsa con l’incasso sotto al banco.

Il complice

Passa pochissimo tempo e nel locale entra una seconda persona, descritta come un ragazzo sulla trentina. A differenza del primo cliente non vuole acquistare cibo ma vuole vendere un abbonamento telefonico. La signora educatamente lo stoppa, gli dice di non essere interessata a cambiare l’operatore telefonico. Il giovane venditore non insiste più di tanto, saluta educatamente e fa la mossa di uscire. Gesto che trae in inganno la vittima. Sapendo di avere comunque nel locale anche le due collaboratrice volta le spalle e torna sul retro. E proprio in quell’istante sente un rumore sinistro. Si precipita in sala e il sospetto, ahimè, diventa certezza. Lo sconosciuto ha sfilato dal banco la borsetta che sapeva dov’era grazie alle indicazioni ricevute dal complice, ha rovesciato a terra tutto il contenuto, e si è messo in tasca un bottino di tutto rispetto che la commerciante deve ancora quantificare con certezza. Subito è scattata la denuncia ai carabinieri. La speranza è che la visione delle riprese delle telecamere comunali davanti all’attività, abbiano immortalato il ladro ed il suo complice.