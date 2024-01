Sanità, l’assessore Gianfreda: “Basta polemiche sui Cau dell’Ausl, vi spiego perché sono soluzioni intelligenti“

Potenziare i servizi di prossimità e la sanità di quartiere. «Così Rimini abbatterà le diseguaglianze sociali». è l’obiettivo della rivoluzione in corso su cui fa il punto l’assessore alle Politiche per la Salute, Kristian Gianfreda. Una programmazione che rafforzerà presidi di cura, sempre più capillari sul territorio, per garantire accesso ai servizi sanitari soprattutto ai cittadini anziani, disagiati e più vulnerabili nell’esercizio dei propri diritti.

Servizi di quartiere

«Nei prossimi anni – premette Gianfreda - vedremo la concretizzazione di un processo che, cominciato un anno e mezzo fa, cambierà i servizi sociosanitari nel nostro territorio».

Il progetto mira a realizzare veri e proprie roccaforti di quartiere attraverso la sinergia sviluppata assieme all’Università di Bologna e all’Azienda sanitaria romagnola. L’obiettivo «resta abbattere le diseguaglianze», ma anche fornire risposte concrete, che prendano in carico le difficoltà dei cittadini in modo integrato.

Il progetto in pillole

Nel dettaglio, il territorio comunale verrà suddiviso in 11 aree omogenee, ognuna dotata di una sede e di un presidio sociosanitario di riferimento.

Una riorganizzazione che prende le mosse dai servizi pensati per le Case di comunità. «A Rimini – prosegue l’assessore - saranno tre: una già in costruzione, presso l’Ospedale “Infermi”, e le altre due dislocate nella zona nord (Viserba) e sud (Miramare), i cui lavori cominceranno nei prossimi mesi». Solo una parte di un progetto più grande, sottolinea, su cui l’amministrazione comunale lavora da mesi e che sarà presentato alla città «già nelle prossime settimane». Motore propulsore del cambiamento è stata paradossalmente la pandemia che, secondo Gianfreda, ha evidenziato come la sanità migliore sia «quella diffusa e dislocata territorialmente e non accentrata». Un assunto, prosegue ancora l’esponente di giunta, su cui si basa la soluzione delle Case di comunità, quella della Centrale operativa territoriale aperta di recente e in parte quella stessa dei discussi Cau (Centri di assistenza e urgenza). «Servizi a rete e non accentrati, - sintetizza – che valorizzano il ruolo dell’ospedale come un hub da cui a raggiera si possa contare su risposte operative continue e professionali soprattutto per le malattie croniche e le categorie fragili della comunità».

«Stop alle polemiche sul Cau»

La riflessione finale di Gianfreda verte sui Cau, i centri destinati ai codici di lieve entità, per sgravare i pronto soccorso da file e caos. «Vedo molta confusione attorno a questo argomento, anche tra i politici – lamenta – ma i Cau dell’Ausl sono una soluzione intelligente a un problema concreto che ha necessità di esser visto nella sua compiutezza, prima di valutarne i positivi effetti». Da qui la bacchettata a quanti giudicano un lavoro dopo un giorno, suscitando «una bagarre politica che non aiuta a fare chiarezza sulla bontà di una proposta che, a Rimini, è utilissima ad alleggerire il peso che il pronto soccorso deve sostenere».