Sanità Emilia-Romagna. Rallenta la fuga dai Pronto soccorso

BOLOGNA. La ‘fuga’ dai Pronto soccorso in Emilia-Romagna sembra vicina ad esaurirsi. Segnali confortanti in questo senso coglie Luca Baldino, direttore dell’assessorato regionale alla Sanità, che ne ha parlato stamattina in commissione dove si è svolta una informativa sui Cau con l’assessore Raffaele Donini. “L’emorragia del personale nell’emergenza urgenza si sta attenuando”, dice Baldino nella sua replica conclusiva ai consiglieri regionali. “Potrebbe anche essere- ipotizza il dirigente regionale- che stia calando l’onda pensionistica. Sicuramente rispetto allo scenario che temevamo molto un anno fa, di chiusura dei Pronto soccorso, questo non sta accadendo”.

Pronto soccorso momentaneamente ‘salvi’, dunque, con Donini che conferma in toto gli investimenti sull’emergenza, nonostante l’avvio dell’operazione Cau. Quei Cau, come ha ricordato Baldino in commissione, che “non sono sostitutivi dell’attività del Pronto soccorso propriamente detta, nè dei medici di medicina generale”. Di sicuro l’introduzione dei centri di assistenza per le urgenze, destinati ai codici meno gravi, qualche beneficio ai pronto soccorso lo stanno portando, se è vero il dato del 6% in meno degli accessi ai Ps nel mese di gennaio, pur con un “picco” influenzale peggiore rispetto allo scorso anno. “Questa riorganizzazione- ribadisce Donini in commissione- rappresenta una speranza e i dati sono buoni, anche un leggero calo degli accessi ai pronto soccorso è molto incoraggiante”.