Sanità a Rimini, in arrivo altri quattro Nodi territoriali di salute

Dopo l’attivazione a Rimini dei primi quattro Nodi territoriali di salute, che avvicinano i servizi alla vita quotidiana delle persone, la giunta comunale approva il documento di indirizzo per realizzarne altri quattro. Estendendo così il sistema dei presidi sanitari diffusi sul territorio. Saranno ospitasti dalla sede del quartiere 5 a Viserba, dagli uffici del centro civico a Santa Giustina, dal centro sociale del quartiere 2 Lagomaggio e dalla sede Erp in via Giuliano da Rimini. Saranno attivi entro il 2026, aggiungendosi ai quattro già aperti in centro storico, zona mare sud, marecchiese e zona monte sud. L’investimento supera i 290.000 euro.

Il Comune avvia anche un’istruttoria pubblica di co-progettazione del valore di 25.000 euro a integrazione e supporto della convenzione sottoscritta con l’Università di Bologna per il supporto organizzativo e formativo allo sviluppo dei Nodi territoriali di salute. L’iniziativa, che coinvolgerà enti del terzo settore, ha l’obiettivo di consolidare i primi quattro Nodi già attivati e supportare l’attivazione dei futuri presidi. Il progetto prevede attività formative per operatori e attori comunitari, mappature territoriali, eventi pubblici e strumenti di monitoraggio. Come sottolinea l’assessore alla Protezione sociale Kristian Gianfreda, si lavora per “rafforzare un modello di prossimità che unisce ascolto, presa in carico integrata e lavoro di comunità”.