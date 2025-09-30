San Marino. Caso pedofilo, la Segreteria risponde alle interpellanze di Rf: “Estradizione? Chiesta ma in modo irrituale”

Il 27enne era stato arrestato a Rimini il 23 agosto. A indignare il Titano il fatto che avesse lavorato sia nelle mense dei nidi che nel mondo del calcio.

Caso pedofilo, Repubblica futura non ritiene soddisfacenti le risposte del segretario alla Giustizia Stefano Canti alla propria interpellanza e resta perplessa sul trattamento globale della vicenda. Era il 27 agosto scorso quando il partito di opposizione Rf ha depositato un’interpellanza relativa all’arresto in Italia di Steven James Raul, cittadino sammarinese, in seguito a condanna definitiva per reato di violenza sessuale aggravata e continuata su minori.

Ma passiamo in rassegna alcuni punti salienti dell’interpellanza come il primo, dove Rf chiedeva in che modo il Governo fosse venuto a conoscenza sia della condanna che dell’arresto. Dalla risposta della segreteria competente si evince che il 18 giugno scorso (con comunicazione informale trasmessa a mezzo email e non per via diplomatica, come previsto dalla Convenzione europea di estradizione) la Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona ha informato il Titano della vicenda. In data 2 luglio, il segretario alla Giustizia, Canti ha riferito in Congresso circa la richiesta di estradizione e di arresto provvisorio del 27enne informando sui reati commessi dal soggetto in Italia e «del consenso, in quanto cittadino sammarinese residente, all’espiazione della pena a San Marino».

Per quanto concerne il punto 2 dell’interpellanza (se l’Italia abbia avviato presso San Marino richieste di estradizione a carico del pedofilo) si evidenzia che la richiesta di estradizione è pervenuta «irritualmente» cioè all’Autorità Giudiziaria sammarinese tramite email della cancelleria penale, dalla procura Generale italiana presso la Corte di Appello di Ancona. Le richieste di estradizione devono invece pervenire per via diplomatica. Detto questo, San Marino non concede l’estradizione dei suoi cittadini.

Con riguardo al punto 6 dell’interpellanza (se a carico di James siano stati iscritti procedimenti penali per fatti analoghi anche presso il Tribunale di San Marino), si scopre che non ce ne sono. Sul certificato Carichi pendenti c’è solo una querela per il reato di percosse: «fatti avvenuti a Murata l’11 aprile 2021». Dopo la sentenza di condanna in primo grado, il reato si è estinto «per remissione della querela».

Per quanto riguarda invece il servizio prestato da Steven James Raul negli asili, dalla Segreteria assicurano che il 27enne ha lavorato solo nelle cucine senza mai avere contatti con i bambini.

