SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. Le speranze si sono spente poco dopo le 13. Il corpo dell’87enne Giovanni Pangrazi, scomparso dopo il pranzo di Natale a San Giovanni in Marignano, è stato ritrovato senza vita. A trovare l’uomo i cani dei vigili del fuoco. Pangrazi è stato trovato nella zona artigianale nei pressi del casello dell’autostrada di Cattolica, a ridosso del fiume Ventena. Solo l’autopsia potrà svelare la causa del decesso che al momento smbra da attribuire a cause naturali.