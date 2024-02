San Giovanni in Marignano. Salvata coppia di anziani intossicata dal monossido di carbonio

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. Coppia di anziani coniugi intossicata dal monossido di carbonio. E’ successo lunedì in un appartamento di via Andruccioli a San Giovanni in Marignano. I pensionati sono stati storditi dalle esalazioni prodotte da due braceri accesi per riscaldarsi. Allertati dai vicini i vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione e in attesa dell’arrivo dei mezzi di Romagna soccorso, gli hanno dato una prima somministrazione d’ossigeno. La coppia e stata poi ricoverata al Ceccarini di Riccione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale.