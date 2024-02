San Giovanni in Marignano. Premio per Andreas, tredicenne campione d’Italia di taekwondo

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. La giunta municipale ha accolto e festeggiato lo scorso giovedì, Andreas Miserendino, di anni 13, neo campione italiano di taekwondo nella categoria Cadetti cinture nere. Andreas, cittadino marignanese e atleta della scuola Taekwondo Olimpic di Cattolica diretta da Davide Berti, è stato ricevuto dal sindaco Daniele Morelli e dalla sua giunta per la consegna di un attestato di merito sportivo e portargli i complimenti di tutta la città. Nelle parole di elogio del sindaco, l’invito a tutti i ragazzi ad essere esempio di vita sia nello sport che a scuola per mettere a frutto le capacità individuali di ciascuno. È indubbio infatti che lo sport rivesta un ruolo indispensabile e fondamentale per la crescita delle nuove generazioni. Nell’incontro non sono mancati gli auguri per i prossimi sfidanti e ambiziosi progetti di Andreas, quali la partecipazione alla selezione regionale in vista della Coppa Italia in programma a giugno e la convocazione in Nazionale per i prossimi europei.