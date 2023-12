San Giovanni in Marignano, il Nido comunale riapre l’8 gennaio dopo i lavori

Si sono conclusi i lavori di adeguamento sismico al Nido comunale di via Paradiso a San Giovanni in Marignano e l’8 gennaio i bambini torneranno nelle loro aule. L’investimento ammonta a 300mila euro ed ha riguardato tutti i nodi strutturali. Nello specifico sono stati installati degli elementi dissipatori di energia cinetica per rendere la struttura iperstatica ed in grado di reagire alle sollecitazioni sismiche. Per installare gli elementi sono stati rimossi e modificati tutti i controsoffitti in cartongesso, ma con il rifacimento degli stessi tutti gli impianti di rilevazione incendi e di illuminamento sono stati revisionati e tutti gli ambienti ritinteggiati. La chiusura del Nido ha permesso anche il rifacimento del pavimento della cucina.

Per tutto il periodo dei lavori i bambini della materna capoluogo hanno lasciato i loro spazi ai bimbi del nido. La materna di Santa Maria, che è quella con più spazi disponibili, ha ospitato i bambini del capoluogo.

Per permettere ai bimbi del nido di permanere nell’edificio della materna in sicurezza è stato realizzato un sistema di rilevazione incendi molto più performante. Infatti al nido i bimbi sono molto piccoli e devono essere portati fuori uno ad uno in caso di pericolo. Questo sistema, già realizzato al nido, resterà a servizio della materna che li ha ospitati.

“Un altro tassello del lavoro che abbiamo messo in campo si conclude: il nido e tutte le scuole materne sono sicure simicamente e più accoglienti di quando ci siamo insediati” afferma il sindaco Daniele Morelli.