San Clemente: “Incontri Impossibili”, alla scuola “G. Villa” per la parità di genere

La Provincia di Rimini ribadisce il proprio impegno nel sostenere la cultura del rispetto e dell’inclusione, promuovendo iniziative educative che valorizzano la diversità e contrastano stereotipi di genere. L’iniziativa fa parte del calendario provinciale “Volare libere” .

Il progetto, attuato presso la Scuola secondaria di I° grado “G. Villa” di San Clemente , ha coinvolto tutti gli studenti e le studentesse in un percorso innovativo per avvicinarsi ai temi dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità, attraverso un percorso educativo ed interattivo che ha unito storia, teatro e dialogo per stimolare curiosità, pensiero critico e consapevolezza sociale.

Si è svolta venerdì 5 dicembre 2025 al Teatro Villa di San Clemente la fase conclusiva del progetto “Incontri Impossibili” , realizzato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. , con il sostegno del Comune di San Clemente e il contributo delle Pari Opportunità e Politiche di Genere della Provincia di Rimini .

Durante gli incontri, i ragazzi hanno riflettuto sul ruolo delle donne nella storia, con particolare attenzione alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Successivamente, hanno partecipato a un video-incontro con due figure femminili straordinarie del passato, interpretate da attrici in abito d’epoca, con la possibilità di dialogare in diretta e approfondire curiosità sulla loro vita, le sfide affrontate e le conquiste ottenute. Le protagoniste sono state due donne straordinarie: Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la medicina, simbolo di intelligenza e tenacia. Marie Curie, pioniera della fisica e della chimica, prima donna a vincere il Nobel e unica ad ottenerlo in due discipline scientifiche.

La fase conclusiva, dedicata alle famiglie, si è concretizzata in una presentazione presso il Teatro Villa di San Clemente, dove le ragazze e i ragazzi hanno restituito le esperienze e le riflessioni maturate durante il percorso.