San Clemente: “Incontri Impossibili”, alla scuola “G. Villa” per la parità di genere

Si è svolta venerdì 5 dicembre 2025 al Teatro Villa di San Clemente la fase conclusiva del progetto “Incontri Impossibili”, realizzato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a., con il sostegno del Comune di San Clemente e il contributo delle Pari Opportunità e Politiche di Genere della Provincia di Rimini.
Il progetto, attuato presso la Scuola secondaria di I° grado “G. Villa” di San Clemente, ha coinvolto tutti gli studenti e le studentesse in un percorso innovativo per avvicinarsi ai temi dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità, attraverso un percorso educativo ed interattivo che ha unito storia, teatro e dialogo per stimolare curiosità, pensiero critico e consapevolezza sociale.
La Provincia di Rimini ribadisce il proprio impegno nel sostenere la cultura del rispetto e dell’inclusione, promuovendo iniziative educative che valorizzano la diversità e contrastano stereotipi di genere. L’iniziativa fa parte del calendario provinciale “Volare libere”.