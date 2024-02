San Clemente. Il Comune premia Buca 18 entrata nella guida Bib Gourmand Michelin

SAN CLEMENTE. “È motivo di particolare soddisfazione aver appreso come nelle scorse settimane la celebre Guida Michelin abbia inserito il Buca 18 di San Clemente nell’elenco dei nuovi Bib Gourmand quale unico locale della Romagna per il 2024. A nome di tutta l’Amministrazione voglio esprimere le più sentite congratulazioni a Chef Selenia Cutillo, alla sua famiglia e a tutto lo staff del Buca 18 che ha inaugurato qui a San Clemente nel giugno 2022. Viene premiata l’intraprendenza di una giovane professionista che sa coniugare, con la propria cucina, il meglio delle eccellenze territoriali; vista la provenienza delle materie prime con prevalente origine nel nostro distretto agroalimentare”. La Sindaca Mirna Cecchini, la vice sindaca Stefania Tordi e gli assessori Christian D’Andrea e Luca Flacco hanno consegnato a Selenia Cutillo con il fratello Gian Michele, una targa ricordo, in segno di testimonianza dell’Amministrazione comunale, sulla quale è stato inciso un breve pensiero: “A una giovane professionista, riconosciuta tra le Chef più capaci e meritevoli, che dà lustro e prestigio a San Clemente”.

Creato nel 1997, il Bib Gourmand - si legge nella Guida Michelin - viene assegnato a quelle insegne che si distinguono per il buon rapporto qualità-prezzo e che offrono un menù completo - a pranzo e a cena - a un prezzo massimo di circa 40 euro. I ristoranti Bib Gourmand stanno particolarmente a cuore agli ispettori della Guida Michelin e sono particolarmente apprezzati dagli utenti, che cercano indirizzi pregevoli ed economici, senza scendere a compromessi sulla qualità del cibo e dei prodotti offerti.