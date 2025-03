Salvini: “Qui sta cambiando il mondo e l’Europa pensa alle gare sulle spiagge”

“Oggi pomeriggio io torno nel mio ufficio a Roma e sto trattando sui balneari, sulle spiagge”, perché in Europa “ritengono che sia prioritario mettere all’asta le spiagge, oltretutto senza neanche indennizzare i gestori uscenti. Ora ditemi voi se in un momento di cambio planetario come questo l’urgenza di un commissario, e a ruota di un ministro, deve essere questa. Io però faccio quello che è il mio mestiere”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini questa mattina a Milano parlando in Assolombarda durante l’evento “Shipping, Forwarding & Logistics meet Industry 2025”. Per Salvini, insomma, “a Bruxelles qualcuno non ha capito il cambio di paradigma che di ora in ora muta” a livello mondiale. “Stanotte alle 3 ci sarà il discorso del presidente Usa Trump alle Camere, che cambierà 18 articoli di fondo in edicola oggi e 6.000 programmazioni, perché è chiaro che una dichiarazione del presidente della prima forza al mondo deve cambiare il nostro modo di comportarci. Io però oggi pomeriggio vado e tratto sui balneari”, chiosa il ministro