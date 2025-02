“Ritorno all’Astoria”, l’ex cinema come spazio al servizio della città

L’ex cinema Astoria di Rimini conferma il suo ruolo di spazio culturale della città. Va infatti in scena “Ritorno all’Astoria” atto terzo, con l’assegnazione delle attività di coprogettazione coordinate dall’associazione il Palloncino rosso che continuerà almeno fino a settembre prossimo. Dal 2022 l’intento del Comune di Rimini è “recuperare un bene pubblico in disuso e sperimentarvi nuove forme di riuso temporaneo”. Tra incontri, mostre, flash mob, laboratori formativi, workshop, esplorazioni urbane, attività di coworking, promuovendo un calendario di eventi improntato alla collaborazione con il territorio, scuole, comunità, associazionismo. Le attività saranno programmate all’interno di una convenzione con le associazioni Alcantara e Città Visibili coordinata dal Palloncino rosso. L’amministrazione metterà a disposizione una parte dell’immobile e coprirà le spese per le utenze, mentre l’aps si occuperà di quelle relative alla realizzazione e gestione delle attività. Per foyer del piano terra e ridotto del primo piano dopo i lavori potranno entrare fino a 200 persone. La sala Jolly, che non rientra tra gli spazi fruibili indicati nella convenzione, potrà però essere richiesta per attività specifiche. Non avendo al momento l’Astoria l’agibilità permanente come i teatri, sarà infatti necessario richiedere la licenza e ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento di attività rientranti nel pubblico spettacolo. Tra le novità, rispetto alle esperienze passate il nuovo accordo prevede la possibilità di aprire il bar al piano terra durante le attività.