Rischio idrogeologico: a San Leo e San Giovanni in Marignano due interventi finanziati dalla Regione

È al via una nuova serie di 15 interventi, urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, dall’ammontare complessivo di oltre 177 milioni di euro e finanziati dalla Regione Emilia-Romagna. Opere, in capo all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e all’Agenzia Interregionale per il fiume Po, che la Regione sosterrà con un nuovo stanziamento di 75 milioni grazie a un decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in accordo con il Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare, siglato a fine 2024.

Di questi 15 interventi, due riguardano la provincia di Rimini.

A San Leo è in programma il completamento degli interventi per il consolidamento della parete sud della Rupe di San Leo (secondo stralcio). Costo dell’intervento 3 milioni 400mila euro.

A San Giovanni in Marignano interventi sul torrente Ventena per la messa in sicurezza del centro storico della cittadina. Costo dell’intervento 9 milioni 350mila euro; importo finanziato dal Mase con l’ultimo provvedimento: 2 milioni di euro; importo già finanziato con precedenti programmazioni: 7 milioni 350mila euro.