Rimini, ztl e multe: dal 29 gennaio via alla fase sanzionatoria

A Rimini occhio alle multe da fine mese. Si avvia verso la conclusione la fase di pre-esercizio e da giovedì 29 gennaio le telecamere di accesso alla nuova Zona a traffico limitato (ZTL) inizieranno a sanzionare automaticamente i mezzi non autorizzati. L’ufficialità è arrivata ieri, con il via libera da parte della Giunta comunale all’entrata in funzione della fase sanzionatoria del nuovo sistema di videocontrollo della zona a traffico limitato del centro storico e Borgo San Giuliano.

Come previsto dalle prescrizioni ministeriali e come già accaduto con l’attivazione delle telecamere per la Ztl Rimini nord, per tutto il periodo del pre-esercizio le violazioni rilevate dal sistema di controllo non hanno dato seguito a sanzioni, ma sono state utili sia per verificare il corretto funzionamento degli impianti, sia per dare modo ai cittadini e agli operatori di prendere familiarità con il nuovo sistema e completare le procedure di richieste di permessi. Da giovedì 29 gennaio le telecamere di accesso alla nuova Zona a traffico limitato inizieranno a sanzionare automaticamente i mezzi non autorizzati con una sanzione, ai sensi del Codice della Strada, dell’importo di 83 euro.

Come noto, la Zona a traffico limitato prevede due zone, “Centro storico” e “Borgo San Giuliano”, presiedute da tredici varchi: chi ha il permesso per il centro storico potrà transitare per tutti i varchi della zona ma non può transitare in quelli di Borgo san Giuliano e viceversa.